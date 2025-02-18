Много интересных заменителей соли точно всегда есть на вашей кухне. Как ими воспользоваться и какие оттенки они придадут блюду рассказывает 24 Канал.
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Чем можно заменить соль
Первое, что приходит в голову – лимонный сок. С ним блюдо будет не только полезнее, но и приобретет колоритный цитрусовый оттенок. Также можно воспользоваться соевым соусом, в составе которого есть соль. Он подходит для первых блюд, мяса и салатов.
Незаменимых ингредиентов не бывает / Фото Freepik
Еще одна распространенная опция – чеснок. В случае замены соли лучше использовать гранулированный вариант. Также можно использовать смесь сушеных овощей и специи, вкус которых может компенсировать отсутствие соли.
Если это будет уместно, можно использовать соленый огурец или маринованный помидор. В первые блюда можно даже добавить небольшое количество рассола.
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