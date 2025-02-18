Ключ к аутентичному итальянскому вкусу – минимализм в перечне ингредиентов. Соус для макаронных изделий нужно делать только из 3 компонентов, но главный секрет заключается в том, чтобы дать ему настояться и протушиться, чтобы он смог раскрыть всю глубину вкусов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Pysznosci.

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Рецепт соуса для макарон

  • Время: 50 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– лук;
– сливочное масло;
– консервированные помидоры.

Приготовление:

  1. Лук нарезаем мелкими кубиками.
  2. Обжариваем лук на сливочном масле.
  3. Добавляем на сковородку консервированные помидоры. Накрываем крышкой и тушим около 45 минут на медленном огне.
  4. Время от времени помешиваем соус.
  5. По желанию кроме соли и перца можно добавить любимые травы и специи.

Приятного аппетита!

Результат как на картинке: жарим яйца на холодной сковороде.