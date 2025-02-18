Багато цікавих замінників солі точно завжди є на вашій кухні. Як ними скористатися і яких відтінків вони нададуть страві розповідає 24 Канал.

Цікаво Його вважають одним з кращих у світі: соус для макаронів лише з 3 інгредієнтів

Чим можна замінити сіль

Перше, що спадає на думку – лимонний сік. З ним страва буде не тільки кориснішою, а й набуде колоритного цитрусового відтінку. Також можна скористатися соєвим соусом, в складі якого є сіль. Він підходить для перших страв, м'яса та салатів.

Незамінних інгредієнтів не буває / Фото Freepik

Ще одна поширена опція – часник. У випадку заміни солі краще використовувати гранульований варіант. Також можна використовувати суміш сушених овочів та спеції, смак яких може компенсувати відсутність солі.

Якщо це буде доречно, можна використати солоний огірок або маринований помідор. У перші страви можна навіть додати невелику кількість розсолу.

Швидко, корисно та смачно: салат з червоної капусти, який розхвалюють всі господині.