Приготування смаженої риби не потребує багато часу, однак точно подарує відмінний результат. Поєднання ніжного м'яса та хрусткої скоринки просто не може залишити байдужим, розповідає 24 Канал з посиланням на shuba.
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Рецепт смаженої риби
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм риби;
– 4 столові ложки борошна;
– 4 столові ложки панірувальних сухарів;
– 1 лимон;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Спершу ретельно очистіть рибу від луски, випатрайте її і добре промийте як зверху, так і всередині. Потім наріжте рибу на порційні шматочки товщиною 2 – 3 сантиметри.
- У неглибокій тарілці змішайте борошно, панірувальні сухарі, сіль і перець, ретельно перемішуючи суміш.
- Обваляйте кожен шматочок риби в цій суміші.
- Розігрійте сковороду з оливковою або соняшниковою олією. Покладіть підготовлені шматочки риби на сковороду і обсмажте їх з обох боків до появи чудової золотистої скоринки – приблизно по 5 – 7 хвилин з кожного боку.
- Після смаження викладіть рибу на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир, потім акуратно перекладіть її на сервірувальну тарілку та подавайте зі скибочками лимона.
Смачного!
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