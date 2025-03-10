Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, ознакомленных с этим вопросом, передает 24 Канал. Известно, что Си родился 15 июня 1953 года, а Трамп – 14 июня 1946 года.

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Что известно о подготовке саммита

По данным издания, сейчас соответствующие дискуссии находятся на ранних стадиях. Разговоры о встрече президентов происходят в то время, как администрация Дональда Трампа усиливает тарифы и другие торговые меры против Китая, чтобы приобрести рычаги влияния во время переговоров с Пекином.

Журналисты отмечают, что президенты США и Китая через своих представителей выразили заинтересованность в саммите после того, как Трамп победил на выборах в ноябре 2024 года. Это может свидетельствовать о готовности обеих сторон к диалогу и возможному урегулированию на фоне торговой напряженности.

Впрочем, пока дополнительных деталей неизвестно. Белый дом отказался давать комментарий для The Wall Street Journal. В то же время посольство Китая не ответило на запрос о комментарии.

К слову, South China Morning Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщало, что встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина может состояться уже в апреле. Отмечали, что Китай предпочитает более официальной встрече в Пекине или Вашингтоне. Ранее Трамп делился с советниками планами посетить Китай в первые 100 дней своего пребывания в должности.