Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,74 гривны. То есть цена валюты выросла на 14 копеек против 16 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,80 гривны. То есть цена выросла на 7 копеек.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 18 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,82 гривны,

евро – 43,91 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 17 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 42 гривны,

покупка – продажа – на черном рынке: покупка – 42 гривны, продажа – по 42 гривны,

покупка – продажа – в обменниках: покупка – 41,46 гривны, продажа – 42,03 гривны.

Какие прогнозы по курсу евро на этой неделе

Еще раньше для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что максимальных показателей, до которых может достичь евро на межбанке и наличном рынке, составляет от 45 до 47,50 гривны за валюту.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Несмотря на изменчивость ожиданий и разнообразие всевозможных апокалиптических прогнозов, ситуация на валютном рынке будет оставаться умеренно контролируемой и прогнозируемой. Этому будут способствовать продолжение режима управляемой гибкости, сглаживания регулятором курсовых изменений и полученные транши международной финпомощи.

Таким образом, этой неделе курс европейской валюты будет находиться в таких диапазонах: