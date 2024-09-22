Сколько лет стажа можно докупить

Покупка страхового стажа позволяет увеличить общий трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, и улучшить условия выхода на пенсию. Ограничений по количеству лет для покупки стажа – нет, сообщили на Правительственном портале.

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Важно отметить, что пенсионеры имеют возможность самостоятельно выбирать частоту и размер взносов, которые могут выплачиваться не только за них, но и за других лиц.

Напомним! В 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно накопить не менее 31 года страхового стажа.