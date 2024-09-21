Как получить высокую пенсию
В Украине конечная пенсионная выплата зависит от нескольких важных факторов: продолжительности страхового стажа, размера официальной зарплаты и пенсионных взносов, передают в ПФУ. В частности, сейчас средняя зарплата по Украине составляет 13 547 гривен.
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Чтобы обеспечить себе достойную пенсию, стоит учесть несколько ключевых аспектов:
- Официальную зарплату.Пенсия рассчитывается на основе официальной заработной платы, с которой уплачиваются взносы в Пенсионный фонд. Поэтому важно получать зарплату официально. Чем выше доход, тем больше вы платите взносов, а это увеличивает шансы на более высокую пенсию.
- Страховой стаж. Для получения пенсии по возрасту нужен определенный страховой стаж. По состоянию на 2024 год, для выхода на пенсию в 60 лет надо получить не менее 21 года стажа. При этом, длинный стаж также может повысить размер пенсионных выплат.
- Добровольные накопления. Кроме обязательных взносов, можно делать добровольные накопления через ПФУ. Это может обеспечить дополнительный финансовый резерв на старость.
Интересно! Максимальная пенсия в Украине составляет более 23 тысяч гривен Для получения максимальной пенсии необходимо иметь 35 лет стажа и ежемесячный доход в размере 67 457 гривен.