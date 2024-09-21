Як отримати високу пенсію

В Україні кінцева пенсійна виплата залежить від кількох важливих чинників: тривалості страхового стажу, розміру офіційної зарплати та пенсійних внесків, передають у ПФУ. Зокрема, нині середня зарплата по Україні становить 13 547 гривень.

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Щоб забезпечити собі достойну пенсію, варто врахувати кілька ключових аспектів:

Офіційну зарплату. Пенсія розраховується на основі офіційної заробітної плати, з якої сплачуються внески до Пенсійного фонду. Тому важливо отримувати зарплату офіційно. Чим вищий дохід, тим більше ви сплачуєте внесків, а це збільшує шанси на вищу пенсію.

Пенсія розраховується на основі офіційної заробітної плати, з якої сплачуються внески до Пенсійного фонду. Тому важливо отримувати зарплату офіційно. Чим вищий дохід, тим більше ви сплачуєте внесків, а це збільшує шанси на вищу пенсію. Страховий стаж. Для отримання пенсії за віком потрібен певний страховий стаж. Станом на 2024 рік, для виходу на пенсію у 60 років треба здобути щонайменше 21 рік стажу. При цьому, довший стаж також може підвищити розмір пенсійних виплат.

Для отримання пенсії за віком потрібен певний страховий стаж. Станом на 2024 рік, для виходу на пенсію у 60 років треба здобути щонайменше 21 рік стажу. При цьому, довший стаж також може підвищити розмір пенсійних виплат. Добровільні накопичення. Окрім обов’язкових внесків, можна робити добровільні накопичення через ПФУ. Це може забезпечити додатковий фінансовий резерв на старість.

Цікаво! Максимальна пенсія в Україні складає більш як 23 тисячі гривень.Для отримання максимальної пенсії необхідно мати 35 років стажу та щомісячний дохід у розмірі 67 457 гривень.