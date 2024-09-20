Чи може пенсіонер накопичувати гроші на карті

Деякі пенсіонери прагнуть накопичувати гроші на карті. Однак, для цього не варто використовувати пенсійний рахунок.

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Річ у тім, що для отримання пенсії створюється спеціальний банківський рахунок. Активність на ньому відстежується відповідальними органами.

Як пояснила у ефірі телемарафону міністерка Дарина Марчак, якщо пенсіонер не знімав гроші з такого банківського рахунку протягом 6 місяців, йому перестане надходити пенсія. Виплата не скасовується повністю, а лише заморожується. Тобто, кошти залишаються на рахунках Пенсійного фонду до з'ясування усіх обставин.

Дарина Марчак Заступниця міністра соціальної політики Коли людина відновлює можливість отримувати свої гроші, ці гроші її чекають. Чекають не більше 3 років, але станом на зараз цей строк для тих людей, які отримували пенсії на тимчасово окупованих з 24 лютого 2022 року територіях, поки не є актуальним.

Зверніть увагу! Аби такої ситуації не сталося, пенсіонер може здійснювати хоча б одну транзакцію в місяць. Наприклад, особа має змогу поповнити телефон чи оплатити комуналку, завдяки пенсійній виплаті.