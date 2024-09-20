Может ли пенсионер накапливать деньги на карте

Некоторые пенсионеры стремятся накапливать деньги на карте. Однако, для этого не стоит использовать пенсионный счет.

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Дело в том, что для получения пенсии создается специальный банковский счет. Активность на нем отслеживается ответственными органами.

Как пояснила в эфире телемарафона министр Дарья Марчак, если пенсионер не снимал деньги с такого банковского счета в течение 6 месяцев, ему перестанет поступать пенсия. Выплата не отменяется полностью, а лишь замораживается. То есть, средства остаются на счетах Пенсионного фонда до выяснения всех обстоятельств.

Дарья Марчак Заместитель министра социальной политики Когда человек восстанавливает возможность получать свои деньги, эти деньги его ждут. Ждут не более 3 лет, но по состоянию на сейчас этот срок для тех людей, которые получали пенсии на временно оккупированных с 24 февраля 2022 года территориях, пока не является актуальным.

Обратите внимание! Чтобы такой ситуации не произошло, пенсионер может осуществлять хотя бы одну транзакцию в месяц. Например, лицо имеет возможность пополнить телефон или оплатить коммуналку, благодаря пенсионной выплате.