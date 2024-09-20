Что известно о решении Турции

Ранее карты "Мир" обслуживались на территории Турции. Операции осуществляли 5 турецких банков.

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Однако, как сообщают российские СМИ, впоследствии эти финансовые учреждения отказаться от использования системы "Мир". Такое решение они приняли из-за угрозы введения вторичных санкций.

Напомним! Платежная система "Мир" попала под американские санкции еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Из-за отказа турецких банков принимать платежи из России, российские чиновники обратились к Анкаре. Однако власти Турции не повлияли на ситуацию. Более того, с начала осени почти все турецкие банки не обслуживают сделки, связанные с Россией и Беларусью.

Обратите внимание! Сейчас с россиянами готов работать только один турецкий банк – Emlak Katılım Это финансовое учреждение позволяет проводить платежи в лирах и рублях.