Что известно о санкциях от россиян

Российские СМИ сообщают, что глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объявила об ответе на ограничения карты "Мир" от других стран. Речь идет о внедрении новых санкций с российской стороны.

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Набиуллина сообщила, что санкции против финансового сектора России усиливаются. Кремль готовит ответ на эти ограничения.

Отдельно Набиуллина отметила, что работа карт "Мир" в первую очередь важна именно для стран-партнеров России. По словам главы Центробанка, именно эта платежная система обеспечивает комфорт российских туристов и трудовых мигрантов, перечисляющих заработанные средства на Родину.

Что известно о запрете карты "Мир"

Сейчас платежная система "Мир" насчитывает более 130 миллионов пластиковых карт. Она была запущена после аннексии Крыма.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину, платежная система "Мир" попала под американские санкции. Далее от российского продукта отказались большинство финансовых учреждений:

Казахстана;

Армении;

Кыргызстана.

Еще в марте приложение Mir Pay удалили из магазина Android Google Play. Samsung также сообщил, что пользование картой "Мир" через систему Samsung Pay будет недоступным. Китайская система UnionPay поддержала общий отказ от российских карт. Сейчас "МИР-UnionPay" не действует за пределами России.