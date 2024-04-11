Що відомо про санкції від росіян

Російські ЗМІ повідомляють, що глава Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна оголосила про відповідь на обмеження карти "Мір" від інших країн. Йдеться про впровадження нових санкцій з російської сторони.

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Набіулліна повідомила, що санкції проти фінансового сектору Росії посилюються. Кремль готує відповідь на ці обмеження.

Окремо Набіулліна зауважила, що робота карт "Мір" першочергово важлива саме для країн-партнерів Росії. За словами глави Центробанку, саме ця платіжна система забезпечує комфорт російських туристів та трудових мігрантів, що перераховують зароблені кошти на Батьківщину.

Що відомо про заборону карти "Мір"

Зараз платіжна система "Мір" налічує понад 130 мільйонів пластикових карток. Вона була запущена після анексії Криму.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, платіжна система "Мір" потрапила під американські санкції. Далі від російського продукту відмовились більшість фінансових установ:

Казахстану;

Вірменії;

Киргизстану.

Ще у березні застосунок Mir Pay видалили з магазину Android Google Play. Samsung також повідомив, що користування картою "Мір" через систему Samsung Pay буде недоступним. Китайська система UnionPay підтримала загальну відмову від російських карток. Зараз "МІР-UnionPay" не діє за межами Росії.