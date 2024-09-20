Долг Великобритании

В августе государственные заимствования составили 13,7 миллиарда фунтов стерлингов, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальная статистическая служба Великобритании.

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Эти цифры подчеркивают сложную ситуацию с государственными финансами страны.

Даррен Джонс, главный секретарь казначейства, отметил, что эти показатели отражают сложную финансовую ситуацию, которую новое лейбористское правительство унаследовало от предыдущего консервативного руководства.

Когда мы пришли к власти, мы унаследовали экономику, которая не работала на трудовой класс. Сегодняшние данные показывают самый высокий уровень августовских заимствований за всю историю, кроме периода пандемии. Государственный долг достиг 100% ВВП, что является самым высоким показателем с 1960-х годов,

– говорит Джонс.

Государственные заимствования Великобритании в августе составили 13,7 миллиарда фунтов стерлингов, что на 30% больше, чем в том же месяце прошлого года.