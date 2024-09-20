Що відомо про рішення Туреччини

Раніше карти "Мір" обслуговувались на території Туреччини. Операції здійснювали 5 турецьких банків.

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Однак, як повідомляють російські ЗМІ, згодом ці фінансові установи відмовитись від використання системи "Мір". Таке рішення вони прийняли через загрозу введення вторинних санкцій.

Нагадаємо! Платіжна система "Мір" потрапила під американські санкції ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Через відмову турецьких банків приймати платежі з Росії, російські урядовці звернулась до Анкари. Проте влада Туреччини не вплинула на ситуацію. Щобільше, з початку осені майже всі турецькі банки не обслуговують угоди, які пов'язані із Росією і Білоруссю.

Зверніть увагу! Зараз з росіянами готовий працювати лише один турецький банк – Emlak Katılım Ця фінансова установа дозволяє проводити платежі у лірах та рублях.