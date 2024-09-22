Скільки років стажу можна докупити

Купівля страхового стажу дозволяє збільшити загальний трудовий стаж, необхідний для отримання пенсії, та поліпшити умови виходу на пенсію. Обмежень щодо кількості років для купівлі стажу – немає, повідомили на Урядовому порталі.

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Важливо відзначити, що пенсіонери мають можливість самостійно обирати частоту та розмір внесків, які можуть сплачуватися не лише за них, а й за інших осіб.

Нагадаємо! У 2024 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно накопичити не менше 31 року страхового стажу.