Якою буде ситуація на початку літа

Ексклюзивно для 24 Каналу деталі розповів директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв. Депозити залишаються важливим ресурсом для фінустанов, а для громадян – одним із найбільш зрозумілих і прогнозованих інструментів збереження коштів.

Отже, середня дохідність гривневих депозитів залежно від строку розміщення коштів перебуватиме в межах 13 – 14,5% річних, а от найвигідніші пропозиції можуть забезпечити до 17,5% річних.

Експерт також нагадав, що ефективність вкладів значною мірою залежить від курсової динаміки та строку розміщення грошей.

Якщо ціна долара не перевищить критичних орієнтирів, депозити не лише захистять кошти українців від знецінення, а й принесуть реальний дохід. За сприятливого поєднання різних чинників, прибуток може сягнути до 4% від суми заощаджень.

Для 6-місячних вкладів межа складає 46,5 – 47 гривень за долар.

Для річних вкладів показник становить 49 – 50 гривень за долар.

Водночас інфляція повинна залишатися в межах 11 – 13,5%.

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Саме тому депозити в національній валюті на початку літа зберігатимуть свою практичну привабливість. Вони не стануть засобом швидкого заробітку, працюючи переважно на захист купівельної спроможності коштів.

До слова, банкір прогнозує збереження найбільшого інтересу до гривневих депозитів на 6 – 9 місяців, а також строком на 1 рік.

Однак особливу популярність можуть мати саме піврічні програми, адже вони поєднують конкурентну дохідність із гнучкістю. Уже за 6 місяців клієнт зможе або отримати кошти разом із відсотками або переоформити вклад на нових, потенційно вигідніших умовах.

Зверніть увагу! Закладений у держбюджеті на 2026 рік курс долара становить 45,70 гривні, тож валюта цьогоріч навряд перевищить вищеописані ризиковані позначки.

Поради від експерта щодо депозитів