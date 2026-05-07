Якою буде дохідність у травні?

Деталі для 24 Каналу пояснив директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв. Окремо він звернув увагу на питання, яке нині хвилює багатьох, – чи збережуть гривневі депозити свою привабливість у разі подорожчання долара.

Експерт вважає, що середня дохідність коротких депозитів на 3 – 6 місяців становитиме близько 13% річних. За вкладами терміном 6 – 9 місяців банки пропонуватимуть до 14,5% річних, на 9 – 12 місяців – близько 14% річних. Водночас депозити строком на один рік можуть приносити в середньому 14,5% річних.

Рішення Нацбанку може стратегічно стимулювати громадян не скуповувати валюту, а активніше користуватися гривневими інструментами для заощаджень, зокрема депозитами та ОВДП.

Наприклад, у разі подорожчання долара до 45 гривень йтиметься про послаблення нацвалюти приблизно на 2,3% від поточного рівня. Водночас піврічний гривневий депозит із середньою ставкою 14,5% річних навіть після сплати податків потенційно здатен перекрити таке курсове зростання.

Підрахунок: якщо розмістити 100 тисяч гривень на депозит на 6 місяців під середню ставку 14,5% річних, то нарахований дохід за цей період становитиме 7 250 гривень. Після сплати податків вкладник отримає 5 582,5 гривні чистого прибутку, а загальна сума наприкінці строку сягне 105 582,5 гривні.



Порівняння: на старті за курсу 44 гривні за долар на 100 тисяч гривень можна було б придбати близько 2 272,7 долара. Проте після завершення депозиту сума 105 582,5 гривні навіть за курсу 45 гривень за долар дорівнюватиме приблизно 2 346,3 долара.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Цей приклад добре показує логіку гривневого депозиту: вкладник отримує не лише фіксований дохід у гривні, а й певний запас міцності на випадок помірного послаблення курсу. Умовна межа, за якої депозит перестає перекривати девальвацію, – це курс близько 46,46 гривні за долар.

Банкір також детально пояснив, на який дохід можна розраховувати залежно від суми та строку депозиту, виходячи із середньоринкових ставок. При розміщенні 10 тисяч гривень:

терміном на 3 місяці – під 13% річних – місячна ставка становитиме близько 1,08%, а сукупна за період вкладу – 3,25%; відтак загальна сума нарахованого доходу складе 325 гривень, а з урахуванням податкових стягнень – 250,25 гривні ;

терміном на 6 місяців – під 14,5% річних – місячна ставка буде близько 1,21%, а сукупна – 7,25%; тож сума нарахованого доходу складе 725 гривень, а чистий дохід – 558,25 гривні ;

терміном на 9 місяців – під 14% річних – місячна ставка близько 1,17%, а сукупна – 10,5%; сума нарахованого доходу за повний термін складе 1 050 гривень, а чистий дохід – 808,5 гривні ;

терміном на 1 рік – під 14,5% річних – сукупна ставка за період вкладу становитиме 14,5%. Сума нарахованого доходу складе 1450 гривень, а чистий дохід – 1 116,5 гривні.

За словами експерта, найбільш збалансованими найближчим часом залишатимуться гривневі депозити на 6 – 9 місяців, які дозволяють отримати досить високий дохід за помірний строк.

Окрім того, банки можуть пропонувати бонуси для нових клієнтів, що здатні додати до базової ставки ще 0,5 – 1 відсотковий пункт.

Практичні поради від банкіра:

В умовах високої економічної невизначеності важливо не просто тримати гроші "під рукою", а використовувати способи заощадження, які допомагають захиститися від знецінення.

При виборі депозиту Дмитро Замотаєв радить не забувати про власні фінансові потреби та плани. Якщо частина коштів може знадобитися вже найближчим часом, не варто розміщувати всю суму на одному довгостроковому вкладі.

Раціональніше буде розділити заощадження: частину залишити на короткому депозиті або рахунку з вільнішим доступом, а іншу частину розмістити на довший строк під вищу ставку,

– пояснює експерт.

Наприклад, короткі депозити (3 – 6 місяців) можуть бути зручним варіантом збереження грошей, якщо людина планує переїзд, ремонт, лікування чи купівлю житла в найближчі місяці.

Натомість для тих, хто хоче отримати відчутніший дохід, радять вклади від 6 місяців з мінімальною сумою в 10 тисяч гривень.

Звертайте увагу не лише на розмір ставки, а й на умови депозитної програми . Для когось важлива можливість поповнювати депозит, для інших – регулярно отримувати нараховані відсотки.

Для точнішого розрахунку майбутнього доходу варто користуватися депозитними калькуляторами на сайтах банків.

Відкрити депозит можна навіть дистанційно. Процедура через мобільний застосунок банку займає лише декілька хвилин.

Під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб захищені державою, тож гривневі депозити залишаються зрозумілим та відносно безпечним способом збереження коштів

Що відомо про рішення Нацбанку?

Нагадаємо, з 1 травня Правління з питань монетарної політики Нацбанку залишило облікову ставку в Україні на рівні у 15% річних.

Метою назвали підтримання привабливості гривневих інструментів і стабільності валютного ринку, а також контроль за інфляційними процесами на тлі геополітичної невизначеності.