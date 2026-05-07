Какой будет доходность в мае?

Детали для 24 Канала объяснил директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев. Отдельно он обратил внимание на вопрос, который сейчас волнует многих, – сохранят ли гривневые депозиты свою привлекательность в случае подорожания доллара.

Эксперт считает, что средняя доходность коротких депозитов на 3 – 6 месяцев составит около 13% годовых. По вкладам сроком 6 – 9 месяцев банки будут предлагать до 14,5% годовых, на 9 – 12 месяцев – около 14% годовых. В то же время депозиты сроком на один год могут приносить в среднем 14,5% годовых.

Решение Нацбанка может стратегически стимулировать граждан не скупать валюту, а активнее пользоваться гривневыми инструментами для сбережений, в частности депозитами и ОВГЗ.

Например, в случае подорожания доллара до 45 гривен речь пойдет об ослаблении нацвалюты примерно на 2,3% от текущего уровня. В то же время полугодовой гривневый депозит со средней ставкой 14,5% годовых даже после уплаты налогов потенциально способен перекрыть такой курсовой рост.

Подсчет: если разместить 100 тысяч гривен на депозит на 6 месяцев под среднюю ставку 14,5% годовых, то начисленный доход за этот период составит 7 250 гривен. После уплаты налогов вкладчик получит 5 582,5 гривны чистой прибыли, а общая сумма в конце срока достигнет 105 582,5 гривны.



Сравнение: на старте при курсе 44 гривны за доллар на 100 тысяч гривен можно было бы приобрести около 2 272,7 доллара. Однако после завершения депозита сумма 105 582,5 гривны даже по курсу 45 гривен за доллар будет равна примерно 2 346,3 доллара.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Этот пример хорошо показывает логику гривневого депозита: вкладчик получает не только фиксированный доход в гривне, но и определенный запас прочности на случай умеренного ослабления курса. Условная граница, при которой депозит перестает перекрывать девальвацию, – это курс около 46,46 гривны за доллар.

Банкир также подробно объяснил, на какой доход можно рассчитывать в зависимости от суммы и срока депозита, исходя из среднерыночных ставок. При размещении 10 тысяч гривен:

сроком на 3 месяца – под 13% годовых – месячная ставка составит около 1,08%, а совокупная за период вклада – 3,25%; поэтому общая сумма начисленного дохода составит 325 гривен, а с учетом налоговых взысканий – 250,25 гривны ;

сроком на 6 месяцев – под 14,5% годовых – месячная ставка будет около 1,21%, а совокупная – 7,25%; поэтому сумма начисленного дохода составит 725 гривен, а чистый доход – 558,25 гривны ;

сроком на 9 месяцев – под 14% годовых – месячная ставка около 1,17%, а совокупная – 10,5%; сумма начисленного дохода за полный срок составит 1 050 гривен, а чистый доход – 808,5 гривны ;

сроком на 1 год – под 14,5% годовых – совокупная ставка за период вклада составит 14,5%. Сумма начисленного дохода составит 1450 гривен, а чистый доход – 1 116,5 гривны.

По словам эксперта, наиболее сбалансированными в ближайшее время будут оставаться гривневые депозиты на 6 – 9 месяцев, которые позволяют получить достаточно высокий доход за умеренный срок.

Кроме того, банки могут предлагать бонусы для новых клиентов, что способны добавить к базовой ставке еще 0,5 – 1 процентный пункт.

Практические советы от банкира:

В условиях высокой экономической неопределенности важно не просто держать деньги "под рукой", а использовать способы сбережения, которые помогают защититься от обесценивания.

При выборе депозита Дмитрий Замотаев советует не забывать о собственных финансовых потребностях и планах. Если часть средств может понадобиться уже в ближайшее время, не стоит размещать всю сумму на одном долгосрочном вкладе.

Рациональнее будет разделить сбережения: часть оставить на коротком депозите или счете с более свободным доступом, а другую часть разместить на более долгий срок под более высокую ставку,

– объясняет эксперт.

Например, короткие депозиты (3 – 6 месяцев) могут быть удобным вариантом сохранения денег, если человек планирует переезд, ремонт, лечение или покупку жилья в ближайшие месяцы.

Зато для тех, кто хочет получить более ощутимый доход, советуют вклады от 6 месяцев с минимальной суммой в 10 тысяч гривен.

Обращайте внимание не только на размер ставки, но и на условия депозитной программы . Для кого-то важна возможность пополнять депозит, для других – регулярно получать начисленные проценты.

Для более точного расчета будущего дохода стоит пользоваться депозитными калькуляторами на сайтах банков.

Открыть депозит можно даже дистанционно. Процедура через мобильное приложение банка занимает всего несколько минут.

Во время действия военного положения банковские вклады физических лиц защищены государством, поэтому гривневые депозиты остаются понятным и относительно безопасным способом сохранения средств

Что известно о решении Нацбанка?

Напомним, с 1 мая Правление по вопросам монетарной политики Нацбанка оставило учетную ставку в Украине на уровне в 15% годовых.

Целью назвали поддержание привлекательности гривневых инструментов и стабильности валютного рынка, а также контроль за инфляционными процессами на фоне геополитической неопределенности.