Как изменятся депозиты в Украине?

Детали эксклюзивно для 24 Канала объяснил директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев. По его мнению, регулятор фактически сделал ставку на стабильность рынка как залог внутренней стабилизации.

На фоне ускорения инфляции и чувствительности валютного рынка к внешним и внутренним факторам ожидалось, что учетную ставку повысят, в частности чтобы сделать гривневые вклады более привлекательными.

Однако последнее решение Нацбанка стало четким сигналом о сохранении текущих условий для депозитов в национальной валюте.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Еще более показательным для депозитного сегмента является сохранение ставки по 3-месячным депозитным сертификатам на уровне 18,5%, ведь именно она формирует для банков доходную базу, на которую они опираются при определении ставок по гривневым вкладам.

Что повлияло на ситуацию?

Последствия тяжелой зимы для энергетики и подорожание топлива из-за событий на Ближнем Востоке уже сказались на ценах в Украине: в марте инфляция составила 1,7%, а в годовом измерении – 7,9%.

Однако основное ценовое давление могло прийтись на первую половину апреля. Предварительно, по итогам второго месяца весны инфляция составит 1,5 – 2%, а в годовом измерении вырастет до 9 – 9,3%.

Справка: По обновленному прогнозу Нацбанка, в ближайшее время инфляция будет оставаться около текущего уровня, но ускорится во втором полугодии – до 9,4% в конце года.

При таких условиях рынок получил от регулятора сигнал – вскоре вскоре экономическая ситуация может улучшиться. Поэтому пока банки, вероятно, не будут менять ставки по депозитам.

Что следует знать вкладчикам?

Общая тенденция выглядит очевидной: средние ставки в зависимости от срока размещения средств составят 13 – 14,5% годовых, а максимальные (с учетом акционных и специальных предложений) могут достигать 16%.

Поэтому гривневые вклады будут сохранять позиции как инструмент сохранения средств. И хотя полную защиту от инфляции они не гарантируют, текущие условия позволяют существенно смягчить ее влияние. По-прежнему, наибольший спрос ожидают на депозиты сроком 6 – 9 месяцев и 1 год. Именно в этих сегментах банки традиционно предлагают самые привлекательные ставки.

Для вкладчика это возможность избежать длительного "замораживания" средств за приемлемое процентное вознаграждение,

– считает эксперт.

Как это влияет на курс валют в Украине?