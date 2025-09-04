Коли заплановані інвестиції за угодою про корисні копалини?

Україна та Сполучені Штати наблизилися до старту перших спільних інвестицій в рамках угоди про видобуток корисних копалин, пише 24 Канал з посиланням прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Дивіться також Угода про корисні копалини: хто представлятиме Україну в Інвестфонді відбудови

За словами Свириденко, вже у вересні, під час візиту до Києва делегації Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC), планується визначити пілотні проєкти для реалізації.

Свириденко також зазначила, що відбулося перше засідання Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови.

Рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків Фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника,
– написала прем'єр-міністерка.

До Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови увійшли по три представники від України та США. Американську сторону представляють міністр фінансів Скотт Бессент, головний інвестиційний директор DFC Коннор Коулмен, а також віцепрезидент і генеральний юрисконсульт DFC Роберт Стеббінс.

Що ще варто знати про угоду про корисні копалини?

  • У травні Україна та Сполучені Штати підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови. Його метою є залучення міжнародних капіталовкладень в економіку України, при цьому повний контроль над ресурсами зберігається за українською стороною.

  • В Україні наразі триває процес формування керівної ради Інвестиційного фонду відбудови. Зокрема, уряд уже призначив своїх представників до її складу. Інтереси української сторони представлятимуть: міністр економіки, охорони навколишнього середовища та сільського господарства Олексій Соболев; заступник міністра Єгор Перелигін; державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

  • Крім того, Україна планує виставити на інвестиційний конкурс літієве родовище "Добра" в Кіровоградській області, розраховуючи на інвесторів зі США. Проведення конкурсу планують завершити до кінця грудня. Уряд намітив визначити умови, оголосити та провести конкурс до кінця року. За його підсумками буде підписана угода на розподіл продукції.