Коли заплановані інвестиції за угодою про корисні копалини?

Україна та Сполучені Штати наблизилися до старту перших спільних інвестицій в рамках угоди про видобуток корисних копалин, пише 24 Канал з посиланням прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами Свириденко, вже у вересні, під час візиту до Києва делегації Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC), планується визначити пілотні проєкти для реалізації.

Свириденко також зазначила, що відбулося перше засідання Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови.

Рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків Фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника,

– написала прем'єр-міністерка.

До Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови увійшли по три представники від України та США. Американську сторону представляють міністр фінансів Скотт Бессент, головний інвестиційний директор DFC Коннор Коулмен, а також віцепрезидент і генеральний юрисконсульт DFC Роберт Стеббінс.

Що ще варто знати про угоду про корисні копалини?