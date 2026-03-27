Яка різниця між участю у бойових діях та виконанням обов’язків військового?

Про це зокрема йдеться у матеріалі Судово-юридичної газети.

Читайте також З розшуку в ТЦК можна знятись самостійно, – адвокат сказав, що потрібно зробити

Мова йде про справу, де військовослужбовець під час служби виконував бойові (спеціальні) завдання з охорони та оборони морського порту Одеси "Одеський". Це підтверджують накази, бойові розпорядження та журнал бойових дій.

Але військова частина відмовила у видачі довідки УБД. Аргументацією стало те, що такі завдання виконувалися поза районами ведення воєнних (бойових) дій.

Таким чином, у жовтні 2024 року військовий звернувся до адміністративного суду з позовом до військової частини.

Рішенням Донецького окружного адміністративного суду від 6 січня 2025 року, залишеним без змін постановою Першого апеляційного адміністративного суду від 5 червня 2025 року, позов задоволено повністю,

– йдеться у матеріалі.

Суди визнали протиправними бездіяльність та відмову військової частини. Також вони зобов’язали подати довідку на розгляд комісії, а ще – видати довідку про безпосередню участь.

Суди попередніх інстанцій посилалися на те, що залучення позивача до виконання бойових завдань з охорони та оборони об’єкта критичної інфраструктури в умовах воєнного стану становить безпосередню участь у заходах, які необхідні для забезпечення оборони України.

Військова частина подала касаційну скаргу, де наголошувала, що позивач виконував завдання з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури, за які виплачувалася додаткова винагорода в розмірі 30 000 гривень.

Важливо! Виплата у розмірі 100 000 гривень передбачена за безпосередню участь у бойових діях.

Крім того, Одеса не входила до зон ведення бойових дій. Тому Верховний Суд:

задовольнив касаційну скаргу;

скасував рішення Донецького окружного адміністративного суду від 6 січня 2025 року;

скасував постанову Першого апеляційного адміністративного суду від 5 червня 2025 року;

ухвалив нове рішення про відмову в задоволенні позову повністю.

Верховний Суд зазначив, що надання статусу УБД пов’язане з фактичною безпосередньою участю у заходах, які необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку зі збройною агресією Росії, які мають ознаки особистого виконання бойових (спеціальних) завдань у складі військових формувань під час здійснення відповідних заходів.

Тобто це не будь-яке виконання обов'язків військової служби в умовах воєнного стану, а реальне залучення до завдань, безпосередньо пов'язаних з відсіччю та стримуванням збройної агресії, з підвищеним рівнем небезпеки,

– пояснили у тексті.

Крім того, суд підкреслив необхідність системного тлумачення поняття "безпосередня участь". Тому Верховний Суд дійшов висновку, що судами попередніх інстанцій було неправильно застосовано норми матеріального права.

Зокрема встановлені обставини не відповідають критеріям пункту 19 частини першої статті 6 Закону № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Зверніть увагу! У військової частини не виник обов’язок оформити та видати довідку. І це означає, що відмова є правомірною.

Що ще слід знати військовим?