Какая разница между участием в боевых действиях и выполнением обязанностей военного?

Об этом в частности говорится в материале Судебно-юридической газеты.

Речь идет о деле, где военнослужащий во время службы выполнял боевые (специальные) задачи по охране и обороне морского порта Одессы "Одесский". Это подтверждают приказы, боевые распоряжения и журнал боевых действий.

Но воинская часть отказала в выдаче справки УБД. Аргументацией стало то, что такие задачи выполнялись вне районов ведения военных (боевых) действий.

Таким образом, в октябре 2024 года военный обратился в административный суд с иском к воинской части.

Решением Донецкого окружного административного суда от 6 января 2025 года, оставленным без изменений постановлением Первого апелляционного административного суда от 5 июня 2025 года, иск удовлетворен полностью,

– говорится в материале.

Суды признали противоправными бездействие и отказ воинской части. Также они обязали подать справку на рассмотрение комиссии, а еще – выдать справку о непосредственном участии.

Суды предыдущих инстанций ссылались на то, что привлечение истца к выполнению боевых задач по охране и обороне объекта критической инфраструктуры в условиях военного положения составляет непосредственное участие в мероприятиях, которые необходимы для обеспечения обороны Украины.

Военная часть подала кассационную жалобу, где отмечала, что истец выполнял задачи по противовоздушному прикрытию и наземной обороны объектов критической инфраструктуры, за которые выплачивалось дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен.

Важно! Выплата в размере 100 000 гривен предусмотрена за непосредственное участие в боевых действиях.

Кроме того, Одесса не входила в зоны ведения боевых действий. Поэтому Верховный Суд:

удовлетворил кассационную жалобу;

отменил решение Донецкого окружного административного суда от 6 января 2025 года;

отменил постановление Первого апелляционного административного суда от 5 июня 2025 года;

принял новое решение об отказе в удовлетворении иска полностью.

Верховный Суд отметил, что предоставление статуса УБД связано с фактическим непосредственным участием в мероприятиях, которые необходимы для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией России, которые имеют признаки личного выполнения боевых (специальных) задач в составе военных формирований при осуществлении соответствующих мероприятий.

То есть это не любое выполнение обязанностей военной службы в условиях военного положения, а реальное привлечение к задачам, непосредственно связанных с отпором и сдерживанием вооруженной агрессии, с повышенным уровнем опасности,

– объяснили в тексте.

Кроме того, суд подчеркнул необходимость системного толкования понятия "непосредственное участие". Поэтому Верховный Суд пришел к выводу, что судами предыдущих инстанций были неправильно применены нормы материального права.

В частности установленные обстоятельства не соответствуют критериям пункта 19 части первой статьи 6 Закона № 3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.

Обратите внимание! У воинской части не возникла обязанность оформить и выдать справку. И это означает, что отказ является правомерным.

