Как исчисляется страховой стаж военного при досрочном выходе на пенсию?

Согласно решению суда, страховой стаж должен высчитываться по закону, если участник боевых действий решил досрочно уйти на пенсию. В таком случае не предусматривается кратного исчисления периодов службы. Об этом говорится в решении по дела №200/8094/24.

Смотрите также Право на увольнение по уходу за ребенком: суд разоблачил дискриминацию в воинской части

Иск в суд подал участник боевых действий, который требовал досрочный выход на пенсию по возрасту, что позволяет пункт 4 части 1 статьи 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Возраст военного позволял завершить службу, но Пенсионный фонд отметил, что он якобы нет соответствующего страхового стажа. Мужчина якобы прослужил 20 лет и 9 месяцев, а для выхода на пенсию нужно 25 лет.

В суде военный пытался доказать, что его страховой стаж определен неправильно. Одной из причин он назвал потребность засчитать период его службы в зоне боевых действий, что позволяет применить коэффициент "один месяц службы за три". А также ПФУ якобы не учел время пребывания в плену и 6 месяцев после освобождения. Кроме того, военный просил учесть отдельные периоды работы и предпринимательской деятельности.

Суд первой инстанции признал отказ в назначении пенсии противоправным, однако дело передали в апелляцию. Следующий судья согласился, что в страховой стаж следует засчитать пребывание в плену и деятельность мужа вне службы, но отказал в требовании применить ко времени службы кратное исчисление "один месяц за три". Также по решению апелляции, в стаж нельзя зачислить шестимесячный период после освобождения из плена. На это якобы нет оснований.

Каким было решение Верховного суда?

Верховный суд в целом утвердил правильность решения апелляционного суда. Судьи объяснили, что споры относительно страхового стажа возникают в рамках солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования. Правила определения страхового стажа регулируются исключительно Законом №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Льготное исчисление стажа тоже возможно по закону. Однако такое определение применялось ранее, когда человек выходил на пенсию по возрасту на льготных условиях и на пенсию за выслугу лет. А вот досрочная пенсия по возрасту для участников боевых действий не относится к этим категориям. Но период пребывания в плену ПФУ должен засчитывать в страховой стаж.

Важно! Согласно законодательству, период после увольнения можно учитывать в страховой стаж, если эти 6 месяцев вносились страховые взносы за счет государства.

В то же время нормы Закона №1788-XII и Положения №530, на которые ссылался истец, регулируют только исчисление выслуги лет.

В общем, Верховный Суд подтвердил, что подход апелляционного суда был правильным и удалось не допустить нарушений процессуального законодательства.

Правила увольнения со службы во время военного положения ограничены законом