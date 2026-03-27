Часто появляется информация, что тех, кто в розыске задерживают и везут в ТЦК. Адвокат Руслан Ружицкий рассказал 24 Каналу, законно ли это законно и что делать в подобной ситуации.
Как самостоятельно сняться с розыска в ТЦК?
Руслан Ружицкий отметил, что единственное законное основание для задержания человека – если он находится в розыске. Важно, что это может сделать только полиция.
Однако на практике это не помогает. Если человека останавливают ТЦК на улице, проверяют данные и видят, что он не имеет отсрочки, но есть в розыске, его все равно забирают,
– сказал он.
Это незаконно, однако такая практика есть. Однако есть способ, как не попасть в подобную ситуацию.
Часть розысков можно снять самому, оплатив штраф в приложении Резерв+. В приложении человек подает заявление, что он признает нарушение. После этого ТЦК выносит постановление и сам снимает (военнообязанного – 24 Канал) с розыска,
– отметил адвокат.
Чтобы не попасть в розыск, он считает, что стоит идти в ТЦК мобилизоваться самостоятельно.
Обратите внимание! В Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут оказаться в розыске ТЦК. По состоянию на январь 2025 года известно о более 500 тысяч таких случаев. Причинами розыска могут быть: отсутствие на воинском учете по месту жительства, отказ проходить военно-врачебную комиссию, уклонение от призыва.
Те, кто уклоняются от службы жалуются, что их "ловят". Однако есть и другие мнения относительно этого, в частности военные отмечают, что человека не поймают, если он самостоятельно пойдет в ТЦК.
По словам Руслана Ружицкого, военнообязанный или имеет отсрочку или бронирование, или же, чтобы его не подали в розыск, ему лучше присоединиться к Силам обороны добровольно.
Бывают случаи, когда женщин ошибочно ставили на воинский учет. Это незаконно, поэтому уже есть истории, когда люди подавали в суд за такие неправомерные действия.
Те юноши, кто родился в 2009 году, должны до 31 июля 2026 года встать на воинский учет. Это можно сделать, придя по месту жительства в ТЦК и СП или воспользоваться приложением Резерв +. Если не стать на учет, то человека может ожидать штраф.
В Дии опровергли, что через их приложение военнообязанным пользователям могут приходить повестки. Там отметили, что не планируют внедрять подобную функцию.