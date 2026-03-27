Часто появляется информация, что тех, кто в розыске задерживают и везут в ТЦК. Адвокат Руслан Ружицкий рассказал 24 Каналу, законно ли это законно и что делать в подобной ситуации.

Как самостоятельно сняться с розыска в ТЦК?

Руслан Ружицкий отметил, что единственное законное основание для задержания человека – если он находится в розыске. Важно, что это может сделать только полиция.

Однако на практике это не помогает. Если человека останавливают ТЦК на улице, проверяют данные и видят, что он не имеет отсрочки, но есть в розыске, его все равно забирают,

– сказал он.

Это незаконно, однако такая практика есть. Однако есть способ, как не попасть в подобную ситуацию.

Часть розысков можно снять самому, оплатив штраф в приложении Резерв+. В приложении человек подает заявление, что он признает нарушение. После этого ТЦК выносит постановление и сам снимает (военнообязанного – 24 Канал) с розыска,

– отметил адвокат.

Чтобы не попасть в розыск, он считает, что стоит идти в ТЦК мобилизоваться самостоятельно.

Обратите внимание! В Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут оказаться в розыске ТЦК. По состоянию на январь 2025 года известно о более 500 тысяч таких случаев. Причинами розыска могут быть: отсутствие на воинском учете по месту жительства, отказ проходить военно-врачебную комиссию, уклонение от призыва.

Те, кто уклоняются от службы жалуются, что их "ловят". Однако есть и другие мнения относительно этого, в частности военные отмечают, что человека не поймают, если он самостоятельно пойдет в ТЦК.

По словам Руслана Ружицкого, военнообязанный или имеет отсрочку или бронирование, или же, чтобы его не подали в розыск, ему лучше присоединиться к Силам обороны добровольно.

