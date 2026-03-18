Про це повідомили у Судово-юридичній газеті.

Що вирішив Верховний Суд із переведенням?

Зазначається, що у постанові від 7 лютого 2024 року № 640/14949/22 Верховний Суд розглянув питання переведення військовослужбовців в інший регіон без їхньої згоди. Йдеться про військових, що мають право на відстрочку.

Полковника і добровольця ЗСУ хотіли перевести для служби з Києва на Донеччину з пониженням у посаді. Рішення ухвалювали згідно з наказом Головнокомандувача ЗСУ.

Військовий його оскаржив. Він посилався на те, що як батько трьох неповнолітніх дітей, має гарантії служити лише за місцем проживання та за його згодою.

Суд першої інстанції задовольнив позов. Апеляційний суд скасував це рішення та відмовив у позові. Водночас Верховний Суд задовольнив касацію, ставши на бік позивача.

У рішенні зазначено, що батьки трьох і більше дітей до 18 років мають право на відстрочку від мобілізації. Тож для них діють додаткові гарантії, такі як служба за місцем проживання та неможливість переведення без згоди.

Відповідний наказ про переведення багатодітного військового Суд визнав прямим порушенням закону.

