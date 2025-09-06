Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
Смотрите также Оккупанты атаковали железную дорогу в Донецкой области: есть задержка поездов
Что известно о взрывах на Киевщине?
В 9:43 в Воздушных силах информировали жителей Киевской области об опасности. Так, там предупреждали о движении вражеских БПЛА.
Уже в 10:19 в воздушном пространстве региона зафиксировали БПЛА. В ОВА сообщили, что силы ПВО работают по вражеским целям.
Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– отметили там.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Смотрите также Враг атаковал Черниговскую область: есть попадания по критической инфраструктуре, часть региона без света
Чем атаковал враг Украину ночью 6 сентября?
В ночь на 6 сентября российские оккупанты атаковали 91-ю ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00, силами ПВО сбито/подавлено 68 вражеских БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на Севере и Востоке страны.
Военные отмечают, что зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 8 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях.