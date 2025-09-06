Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

Что известно о взрывах на Киевщине?

В 9:43 в Воздушных силах информировали жителей Киевской области об опасности. Так, там предупреждали о движении вражеских БПЛА.

Уже в 10:19 в воздушном пространстве региона зафиксировали БПЛА. В ОВА сообщили, что силы ПВО работают по вражеским целям.

Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– отметили там.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Чем атаковал враг Украину ночью 6 сентября?