Есть попадания по критической инфраструктуре. Об этом сообщил глава Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов, информирует 24 Канал.
Что известно об обстреле Черниговщины?
Оккупанты утром 5 сентября атаковали дронами Новгород-Северскую общину. Указывается, что зафиксировано попадание по критической инфраструктуре.
Предварительно без энергоснабжения часть населенных пунктов района,
– указывает Селиверстов.
По его словам, критически важные заведения переводятся на альтернативное электроснабжение. В случае необходимости, будут развернуты пункты несокрушимости.
Атака по Украине 5 сентября: основное
- В ночь на 5 сентября российская армия атаковала 157-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
- Также враг терроризировал 6-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 и управляемой авиационной ракетой Х-59.
- По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 7 ракет и 35 ударных БпЛА на 10 локациях.