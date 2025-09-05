Є влучання по критичній інфраструктурі. Про це повідомив очільник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, інформує 24 Канал.

Що відомо про обстріл Чернігівщини?

Окупанти зранку 5 вересня атакували дронами Новгород-Сіверську громаду. Вказується, що зафіксовано влучання по критичній інфраструктурі.

Попередньо без енергопостачання частина населених пунктів району,

– вказує Селіверстов.

За його словами, критично важливі заклади переводяться на альтернативне електропостачання. У разі потреби, будуть розгорнуто пункти незламності.

Атака по Україні 5 вересня: основне