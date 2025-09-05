4 вересня ворог завдав низку ударів по об'єктах критичної та промислової інфраструктури на Сумщині. Відомо про руйнування та масштабну пожежу, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

Які наслідки атаки на Сумщину?

Противник неодноразово повторно бив по ділянці, де рятувальники гасили пожежу.

Надзвичайники не постраждали, вони перебували у більш безпечних місцях. Усі осередки горіння ліквідовані.

Зверніть увагу! Упродовж четверга окупанти тероризували Сумщину дронами. Суми й Сумський район були частково знеструмлені через атаку на критичну інфраструктуру. Місцева влада повідомляла про двох постраждалих чоловіків, одного з яких госпіталізували.

Вночі 5 вересня російські БпЛА знову атакували Сумську громаду, внаслідок чого загорілися нежитлові будівлі. Співробітники ДСНС обстежили місця влучань і запобігли подальшому поширенню вогню.

Ліквідація пожеж на Сумщині / Фото ДСНС

Що відомо про атаку дронів на Україну?