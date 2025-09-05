Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи в Дніпрі 5 вересня?

Уночі у Дніпрі було гучно під час повітряної тривоги. Вибухи в місті пролунали близько 01:44. Як повідомили військові, для Дніпра існувала небезпека застосування "Шахедів". Через 5 хвилин вибухи повторилися.

Дніпро – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу,

– писали в Повітряних Силах.

Ймовірно, в передмісті по російських дронах працювала протиповітряна оборона. Моніторингові канали попередньо повідомляли, що на Дніпро рухається майже 20 БпЛА.

Станом на 01:55 офіційних повідомлень від місцевої влади про вибухи чи їхні можливі наслідки не було. Повітряна тривога в області триває, тож радимо не нехтувати правилами безпеки до відбою.

