Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи в Дніпрі 5 вересня?
Уночі у Дніпрі було гучно під час повітряної тривоги. Вибухи в місті пролунали близько 01:44. Як повідомили військові, для Дніпра існувала небезпека застосування "Шахедів". Через 5 хвилин вибухи повторилися.
Дніпро – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу,
– писали в Повітряних Силах.
Ймовірно, в передмісті по російських дронах працювала протиповітряна оборона. Моніторингові канали попередньо повідомляли, що на Дніпро рухається майже 20 БпЛА.
Станом на 01:55 офіційних повідомлень від місцевої влади про вибухи чи їхні можливі наслідки не було. Повітряна тривога в області триває, тож радимо не нехтувати правилами безпеки до відбою.
Де лунали вибухи через російські обстріли 4 вересня?
Зранку у четвер, 4 вересня, ворог намагався вдарити балістикою по Одесі. Гучно в місті було зранку, однак до вечора детальної інформації щодо можливих наслідків атаки не було.
Пообіді в Запорізькій області була повітряна тривога через активність ворожої авіації. В ОВА повідомили, що в регіоні працювали сили ППО.
Масовано росіяни атакували Сумську область і сам обласний центр. Через загрозу ударних БпЛА вибухи пролунали в Низах, а пізніше – в Сумах. Ворог пошкодив критичну інфраструктуру в регіоні, внаслідок чого сталися відключення світла.