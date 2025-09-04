Про те, де рухаються ворожі цілі, 24 Канал розповідає з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі загрози для вашого регіону, перебувайте в безпечних місцях.
Дивіться також Влучання фіксують на 17 локаціях: скільки "Шахедів" збили цієї ночі
Де фіксуються ворожі дрони?
Повітряна тривога в Україні: мапа
Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Швидкісна ціль на Суми. Харківська область (Ізюмський район), Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Швидкісна ціль на Полтавщині. Швидкісна ціль на Суми. БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину. Швидкісна ціль на Миргород. Ракетна небезпека Дніпропетровська, Донецька, Полтавська області. Загроза застосування балістичного озброєння з Курська. Рух крилатих ракет зі Сходу. БпЛА на Чернігівщині курс південно-західний. Чернігівська область (Корюківський район) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА на півночі Сумщини, курс на Чернігівщину. Сумська область (Роменський район), Харківська область (Харківський район) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Сумська область (Шостінський та Конотопський райони), Харківська область(Богодухівський район ) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Ударні БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Швидкісна ціль на Суми.
Харківська область (Ізюмський район), Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Швидкісна ціль на Полтавщині.
Швидкісна ціль на Суми.
БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.
Швидкісна ціль на Миргород.
Ракетна небезпека Дніпропетровська, Донецька, Полтавська області. Загроза застосування балістичного озброєння з Курська.
Рух крилатих ракет зі Сходу.
БпЛА на Чернігівщині курс південно-західний.
Чернігівська область (Корюківський район) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА на півночі Сумщини, курс на Чернігівщину.
Сумська область (Роменський район), Харківська область (Харківський район) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Сумська область (Шостінський та Конотопський райони), Харківська область(Богодухівський район ) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Ударні БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.