Про те, де рухаються ворожі цілі, 24 Канал розповідає з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі загрози для вашого регіону, перебувайте в безпечних місцях.

Дивіться також Влучання фіксують на 17 локаціях: скільки "Шахедів" збили цієї ночі

Де фіксуються ворожі дрони?

Повітряна тривога в Україні: мапа