Про те, де рухаються ворожі цілі, 24 Канал розповідає з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі загрози для вашого регіону, перебувайте в безпечних місцях.

Де фіксуються ворожі дрони?

Повітряна тривога в Україні: мапа

21:41, 4 вересня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

21:21, 4 вересня

Швидкісна ціль на Суми.

21:16, 4 вересня

Харківська область (Ізюмський район), Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

21:12, 4 вересня

Швидкісна ціль на Полтавщині.

21:12, 4 вересня

Швидкісна ціль на Суми.

21:12, 4 вересня

БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.

21:11, 4 вересня

Швидкісна ціль на Миргород.

21:07, 4 вересня

Ракетна небезпека Дніпропетровська, Донецька, Полтавська області. Загроза застосування балістичного озброєння з Курська.

21:00, 4 вересня

Рух крилатих ракет зі Сходу.

20:59, 4 вересня

БпЛА на Чернігівщині курс південно-західний.

20:46, 4 вересня

Чернігівська область (Корюківський район) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:34, 4 вересня

БпЛА на півночі Сумщини, курс на Чернігівщину.

20:30, 4 вересня

Сумська область (Роменський район), Харківська область (Харківський район) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:23, 4 вересня

Сумська область (Шостінський та Конотопський райони), Харківська область(Богодухівський район ) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

18:09, 4 вересня

Ударні БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.