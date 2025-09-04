Про це пише 24 Канал з посиланням на "Думская".

Яка причина вибуху на Одещині 4 вересня?

Близько 10:42 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Згодом Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу балістики у регіоні.

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня,

– йдеться в повідомленні.

Вже об 11:02 місцеві ЗМІ написали, що в регіону було чутно звук вибуху. Деталей удару чи збиття ворожої цілі наразі немає.

