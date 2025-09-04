Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Думская".
Какая причина взрыва в Одесской области 4 сентября?
Около 10:42 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии Воздушные силы ВСУ написали об угрозе баллистики в регионе.
Угроза применения баллистического вооружения с юга,
– говорится в сообщении.
Уже в 11:02 местные СМИ написали, что в регионе был слышен звук взрыва. Детали удара или сбития враждебной цели пока нет.
