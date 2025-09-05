4 сентября враг нанес ряд ударов по объектам критической и промышленной инфраструктуры на Сумщине. Известно о разрушениях и масштабном пожаре, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Какие последствия атаки на Сумщину?
Противник неоднократно повторно бил по участку, где спасатели тушили пожар.
Чрезвычайники не пострадали, они находились в более безопасных местах. Все очаги горения ликвидированы.
Обратите внимание! В течение четверга оккупанты терроризировали Сумскую область дронами. Сумы и Сумской район были частично обесточены из-за атаки на критическую инфраструктуру. Местные власти сообщали о двух пострадавших мужчинах, одного из которых госпитализировали.
Ночью 5 сентября российские БПЛА снова атаковали Сумскую общину, в результате чего загорелись нежилые здания. Сотрудники ГСЧС обследовали места попаданий и предотвратили дальнейшее распространение огня.
Ликвидация пожаров на Сумщине / Фото ГСЧС
Что известно об атаке дронов на Украину?
- Россия атаковала Днепропетровскую область дронами, 15 беспилотников обезвредили. В Днепре попали по предприятию, на Никопольщине – удар по Покровской общине. Травмированных нет.
- На Черниговщине армия оккупанты атаковали БпЛА Новгород-Северскую общину – есть попадание по критической инфраструктуре, часть населенных пунктов без электроснабжения.