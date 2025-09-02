Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Воздушную тревогу в области объявили еще в понедельник, 1 сентября.

Смотрите также Реактивные "Шахеды" с ужасным свистом: что за новые дроны атаковали Киев и может ли их сбивать ПВО

Что известно о взрывах в Сумах 2 сентября?

Воздушные силы ВСУ накануне предупреждали о движении вражеских беспилотников. В частности, в 23:37 было известно о группах ударных дронов на востоке области с западным курсом, а в 00:17 они вошли в Полтавскую область с вектором на Лубны.

Корреспонденты Суспильного сообщили о как минимум двух взрывах в Сумах – в 01:03 и 01:05.

Уже после защитники неба написали о движении групп БПЛА из Сумщины через Черниговщину – в направлении Киевщины.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.