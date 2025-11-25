Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Exilenova+ и российскую службу BBC.

Какие последствия атаки на Таганрог?

Местные в Таганроге ночью 25 ноября жаловались на массированную ночную атаку. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар написал о пожаре в промышленной зоне. СМИ предполагают, что целью мог стать военный аэродром.

Попадание в районе аэродрома: смотрите видео

Как сообщила мэр российского города Светлана Камбулова, там якобы повреждены два многоквартирных дома, здание колледжа, объекты промышленности и детский сад. Также, она заявила, что якобы известно о погибшем и трех пострадавших.

Возгорание после атаки в России: смотрите видео

Впоследствии губернатор Слюсар сообщил, что количество погибших якобы возросло до трех, а раненых – до 10 в Таганроге и Неклиновском районе.

Последствия попадания в Таганроге / Фото из телеграмма Exilenova+

Момент попадания в Таганроге: смотрите видео (Внимание! На видео может присутствовать нецензурная лексика, 18+)

Местные на видео утверждают, что, вероятно, Россия потеряла самолет после атаки, но официального подтверждения пока нет.

Что недавно взрывалось в России?