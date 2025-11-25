Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Exilenova+ и российскую службу BBC.
Смотрите также В России – неспокойная ночь: в одном из городов ракета ПВО влетела в дом, момент попал на видео
Какие последствия атаки на Таганрог?
Местные в Таганроге ночью 25 ноября жаловались на массированную ночную атаку. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар написал о пожаре в промышленной зоне. СМИ предполагают, что целью мог стать военный аэродром.
Попадание в районе аэродрома: смотрите видео
Как сообщила мэр российского города Светлана Камбулова, там якобы повреждены два многоквартирных дома, здание колледжа, объекты промышленности и детский сад. Также, она заявила, что якобы известно о погибшем и трех пострадавших.
Возгорание после атаки в России: смотрите видео
Впоследствии губернатор Слюсар сообщил, что количество погибших якобы возросло до трех, а раненых – до 10 в Таганроге и Неклиновском районе.
Последствия попадания в Таганроге / Фото из телеграмма Exilenova+
Момент попадания в Таганроге: смотрите видео (Внимание! На видео может присутствовать нецензурная лексика, 18+)
Местные на видео утверждают, что, вероятно, Россия потеряла самолет после атаки, но официального подтверждения пока нет.
Что недавно взрывалось в России?
В Геленджике российская "пе-ве-о" работала по собственным домам. Местные сообщили, что одна из ракет попала в жилой дом во время атаки ночью.
Вечером 24 ноября Москву и Подмосковье накрыла массированная атака дронов. Мэр Собянин заявил, что якобы все беспилотники уничтожены.
Той же ночью в Кстове Нижегородской области прозвучало по меньшей мере десять взрывов. Там могли атаковать НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимический завод "СИБУР-Кстово".