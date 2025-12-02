Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, прокомментировав недавний удар Сил беспилотных систем по ПВО врага. Там удалось выбить ряд ценных для оккупантов ЗРК.

Где Россия наращивает ПВО?

Как отметил Свитан, Силам обороны важно выбивать ПВО врага, чтобы делать временные "коридоры", по которым пролетают беспилотники и ракеты. Данные о размещении вражеских зенитных ракетных комплексов Украина, вероятно, имеет с помощью собственных возможностей и помощи от партнеров.

Выбиваем 1 – 2 – 3 ЗРК на определенных направлениях. Затем через этот участок запускаем ракеты и беспилотники, пока Россия не поднимет истребители и не подтянет новые ЗРК,

– сказал Свитан.

При этом Россия не имеет возможности защитить направления с юга через море. Поэтому там значительно легче запускать беспилотники через море в направлении Крыма, Новороссийска, на Кавказ, Каспий и т.д.

Также сейчас оккупанты усиленно перекрывают 3 российские области. Они не хотят допустить ударов по Москве.

Сейчас усиливают ПВО на Брянской, Курской и Белгородской области. Это – Московское направление. Усиливают до уровня Керченского моста и Москвы. Важно пробивать эти коридоры,

– отметил Свитан.

Обратите внимание! Силы обороны за три дня уничтожили три российских ЗРК на сумму в 60 миллионов долларов.

Взрывы в России: кратко