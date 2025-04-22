В мае мобилизовать будут военнообязанных мужчин, которые являются годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья и не имеют отсрочек, передает 24 Канал.

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Кого могут мобилизовать в мае

Мобилизации подлежат:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, если они имеют военный опыт;

мужчины в возрасте от 25 лет до 60 лет, если они не имеют опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, однако признаны годными или ограниченно годными по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК.

Обратите внимание! Те мужчины, ранее признанные "ограниченно годными", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года и получить статус "годные" или "непригодные".

Заметим, что согласно закону предельный возраст мобилизации – 60 лет. Впрочем, на практике мужчин старше 50 лет обычно не призывают. Их могут забрать в армию в случае отдельного распоряжения Генштаба: если они имеют дефицитные военно-учетные специальности или для тыловых задач.