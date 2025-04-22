У травні мобілізувати будуть військовозобов'язаних чоловіків, які є придатними або обмежено придатними до військової служби за станом здоров'я та не мають відстрочок, передає 24 Канал.

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Кого можуть мобілізувати у травні

Мобілізації підлягають:

чоловіки віком від 18 до 60 років, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 25 років до 60 років, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними через стан здоров'я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.

Зверніть увагу! Ті чоловіки, що раніше визнані "обмежно придатними", повинні повторно пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року та отримати статус "придатні" чи "непридатні".

Зауважимо, що відповідно до закону граничний вік мобілізації – 60 років. Втім, на практиці чоловіків старше 50 років зазвичай не призивають. Їх можуть забрати до війська у разі окремого розпорядження Генштабу: якщо вони мають дефіцитні військово-облікові спеціальності або для тилових завдань.