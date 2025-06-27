Подробнее об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Смотрите также Призыв 60-летних, отсрочки и бронирование на 45 дней: какой будет мобилизация в июле

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Закон определяет несколько групп граждан, которые не подлежат призыву по мобилизации. В частности, отсрочку могут получить:

Лица с инвалидностью – независимо от группы или причин инвалидности.

Студенты и учащиеся учреждений среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования, высшего духовного образования, интернатуры или докторантуры. Отсрочка предоставляется тем, кто учится на дневной или дуальной форме до достижения 24-летнего возраста.

Научные и научно-педагогические работники – те, кто имеет научную степень и работает в университетах, научных учреждениях или учебных заведениях минимум на 0,75 ставки. Сюда же относят педагогов профессионального или общего среднего образования.

Лица, чьи близкие родственники пропали без вести во время войны. Речь идет о муже, жене, детей, родителей или родных братьев или сестер.

Родители-одиночки или опекуны, которые воспитывают детей до 18 лет, если другой из родителей признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим.

Лица, которые ухаживают за родителями-инвалидами I или II группы, которые нуждаются в постоянном уходе.

Работники критической инфраструктуры - например, энергетики, медики, работники оборонной промышленности и других жизненно важных сфер.

Лица, которые прошли российский плен.

Государственные служащие.

Забронированные работники, то есть те, которых официально забронировали предприятия или государственные органы из-за их критической важности для функционирования страны.

Также существует большой перечень оснований для отсрочки по семейным обстоятельствам, который постоянно обновляется. Их следует проверять непосредственно в тексте статьи 23 закона.

Как оформить отсрочку от мобилизации

Если гражданин имеет законные основания для отсрочки, он должен обратиться в Территориальный центр комплектования по месту жительства. Вместе с заявлением необходимо подать документы, которые подтверждают право на отсрочку. Это могут быть медицинские заключения, справки с места учебы или работы, решение суда об установлении опеки и тому подобное.

Закон обязывает ТЦК рассмотреть такие заявления в течение семи дней с момента их поступления.

Если ТЦК направляет запросы в другие органы власти, максимальный срок рассмотрения продлевается еще на один день после получения необходимых ответов.

Когда могут отказать в предоставлении отсрочки

Отсрочку могут не предоставить, если:

человек стоит на учете в другом ТЦК и не переоформил учетные данные;

призывник не прошел медосмотр (ВВК), необходимый для определения пригодности;

истек срок рассмотрения без обновления данных.

В таком случае гражданин должен сначала стать на учет по месту жительства, обновить личные данные и пройти медицинский осмотр. Только после этого можно повторно подавать заявление на отсрочку.

Важно знать, что предоставление отсрочки от мобилизации является обязанностью государственных органов, а не их правом. Законодательство Украины предусматривает определенные категории граждан, которые имеют право на отсрочку, и соответствующие органы, в частности Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), обязаны ее предоставить, если есть законные основания. Отказ в отсрочке без законных оснований или по формальным причинам является нарушением.

Закон прямо требует от территориальных центров проверить документы и, при наличии оснований, предоставить отсрочку. Если же гражданин не предоставляет нужных документов или не информирует об изменениях своих обстоятельств, в таком случае отсрочку могут отменить.