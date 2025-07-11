Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юристи.UA".

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Можно ли получить бронирование не обновив данные

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что получить бронирование от мобилизации можно только при условии, если военнообязанный установил приложение Резерв+ и обновил свои учетные данные.

В другом же варианте, по его словам, военнообязанному гражданину придет отказ в бронировании от мобилизации во время особого периода.

Невозможность оформления бронирования в таких условиях подтвердил также юрист Владислав Дерий.

"Вы можете попробовать, однако получите отказ, ведь в соответствии с пунктом 29 Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в случае, когда военнообязанный уточнил персональные данные", – объяснил юрист.

К слову, некоторые категории граждан могут оформить отсрочку от мобилизации автоматически с помощью приложения Резерв+. Такая функция доступна тем, кто состоит в браке с военнослужащим и имеет общего ребенка до 18 лет.