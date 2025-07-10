Сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Андрея Карпенко.

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Что будет, если вернуться в Украину без лица, которое сопровождал

Адвокат отмечает, что после изменений в Правилах пересечения государственной границы с 27 сентября 2022 года для украинцев, которые выезжают в сопровождении лица с инвалидностью, начало действовать новое требование.

Если пересечение границы произошло для сопровождения лица с инвалидностью, и такое лицо возвращается в Украину, то сопровождающий также позже этого же дня обязан вернуться в Украину. Далее повторно выехать снова с этим лицом тоже можно, но вернуться сопровождающий обязан,

– объяснил Карпенко.

Он отметил, что часто случается такое, что лицо с инвалидностью не хочет оставаться за границей и возвращается в Украину, тогда как сопровождающий остается за пределами страны.

По словам адвоката, если лицо с инвалидностью, в сопровождении которого вы выезжали, вернулась в Украину, а вы остались за границей, то получается, что выехали из Украины вы законно, но со дня возвращения лица с инвалидностью находитесь за границей уже незаконно.

"Парадокс, но ответственности за такое незаконное пребывание за границей на данный момент нет, никакой, ни административной, ни уголовной. А нет ответственности – значит, вам даже штраф за такое нарушение никто выписать не может, не то чтобы посадить", – отметил юрист.

Таким образом, мужчины, которые остались за границей, но решили вернуться в Украину без лица с инвалидностью, могут сделать это безнаказанно.

Кроме этого, Коваленко отметил, что при въезде в Украину работники ГПСУ не проверяют у мужчин военно-учетные документы и Резерв+.