Повідомляє 24 Канал з посиланням на адвоката Андрія Карпенка.

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Що буде, якщо повернутися в Україну без особи, яку супроводжував

Адвокат зазначає, що після змін у Правилах перетину державного кордону з 27 вересня 2022 року для українців, які виїжджають у супроводі особи з інвалідністю, почала діяти нова вимога.

Якщо перетин кордону стався для супроводу особи з інвалідністю, і така особа повертається до України, то супроводжуючий також пізніше цього ж дня зобов’язаний повернутися до України. Далі повторно виїхати знову із цією особою теж можна, але повернутися супроводжуючий зобов’язаний,

– пояснив Карпенко.

Він зауважив, що часто трапляється таке, що особа з інвалідністю не хоче залишатися за кордоном і повертається до України, тоді як супроводжуючий залишається за межами країни.

За словами адвоката, якщо особа з інвалідністю, у супроводі якої ви виїжджали, повернулася до України, а ви залишилися за кордоном, то виходить, що виїхали з України ви законно, але з дня повернення особи з інвалідністю перебуваєте за кордоном вже незаконно.

"Парадокс, але відповідальності за таке незаконне перебування за кордоном на даний момент немає, жодної, ні адміністративної, ні кримінальної. А немає відповідальності – значить, вам навіть штраф за таке порушення ніхто виписати не може, не те щоб посадити", – зазначив юрист.

Таким чином, чоловіки, які залишилися за кордоном, але вирішили повернутися в Україну без особи з інвалідністю, можуть зробити це безкарно.

Крім цього, Коваленко зазначив, що під час в’їзду в Україну працівники ДПСУ не перевіряють у чоловіків військово-облікові документи та Резерв+.