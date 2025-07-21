Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Хто може оформити відстрочку у Резерв+?

Раніше в Резерв+ могли подати заявку лише ті люди з інвалідністю, які були в базі Пенсійного фонду України. Тепер у застосунку можуть подати заяву на відстрочку ті, чиї дані є у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС). Функція дозволяє охопити ширше коло громадян.

Як подати запит на відстрочку:

Натиснути на три крапки в головному меню застосунку,

Обрати пункт "Подати запит на відстрочку",

Обрати відповідну категорію.

Опісля користувачу має надійти сповіщення з результатом.

У разі якщо система не знайде інформацію, людині слід звернутися до Управління соцзахисту за місцем проживання та надати оригінали документів, що підтверджують інвалідність і документ, що посвідчує особу.

Відстрочки для людей з інвалідністю через Резерв+ були одним із найчастіших запитів від користувачів. Працюємо над тим, щоб усі види відстрочок були доступні у застосунку і їх можна було отримати без черг та папірців,

– додала заступниця міністра оборони з питань цифровізації України Катерина Черногоренко.

До слова, у Резерв+ відстрочка доступна також для студентів, аспіранті та докторантів. Її також надають багатодітним батькам, які виховують трьох і більше дітей до 18 років у спільному шлюбі.