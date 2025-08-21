Хто може служити навіть після 60 років та що варто знати українцям – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Чи служать чоловіки після 60 років?

В Україні дозволили добровільну службу за контрактом для громадян, старших за 60 років. Відповідний законопроєкт №13229 Верховна Рада ухвалила 16 липня 2025 року, а наприкінці місяця його підписав президент Володимир Зеленський.

Згідно з новими нормами, під час воєнного стану громадяни від 60 років і старші можуть добровільно вступити на контрактну службу за умови, що командир військової частини надав письмову згоду, а військово-лікарська комісія визнала цих осіб придатними до служби.

Важливо! Контракт укладається на строк 1 рік з можливістю продовження ще на рік, також передбачено двомісячний випробувальний термін.

Варто зазначити, що рішення про прийняття на службу добровольця віком 60+ ухвалює безпосередньо командир підрозділу. Якщо ж ідеться про офіцера пенсійного віку, додатково потрібне погодження Генерального штабу ЗСУ.

Закон також обмежує сферу застосування таких контрактників небойовими посадами: вони можуть служити на посадах рядового та сержантського складу забезпечення, а також молодшого і старшого офіцерського складу (передусім у штабах чи в спеціалізованих напрямках). Усі подібні контракти автоматично припиняються після завершення або скасування воєнного стану.

Запровадження служби за контрактом для пенсіонерів покликане залучити кваліфікованих ветеранів і фахівців до виконання завдань у війську, насамперед у сферах зв'язку, логістики, медицини, інженерного забезпечення та інших підтримувальних напрямів.

У пояснювальній записці до закону прямо наголошується: йдеться саме про досвідчених спеціалістів для небойових посад, які можуть передавати знання та знімати частину навантаження з молодших військових.

Чи можуть примусово мобілізувати чоловіків після 55 років?

Щодо примусової мобілізації чоловіків старшого віку, то наразі підходи залишаються стриманими.

За законом, службі підлягають усі придатні чоловіки до 60 років, і винятків для категорії 55+ немає, окрім випадків, коли існують інші підстави для відстрочки. Як наслідок, повістку може отримати навіть 59-річний українець – це не вважатиметься порушенням.

Водночас у Збройних Силах наголошують, що при мобілізації враховується доцільність та ефективність використання старших призовників. Чим ближчим є вік військовозобов'язаного до граничного, тим менш пріоритетним він вважається для укомплектування бойових підрозділів.

Які зміни чекають на військовозобов'язаних?