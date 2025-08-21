Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу "Прорив під Добропіллям, бої за Покровськ, брак піхоти: інтерв’ю з "Перуном", командиром 1-го ОШП".

Чому в Україні провалена мобілізація і що з цим робити?

На думку "Перуна", проблеми з мобілізацією можна виправити.

Перш за все, є непогані кейси, які не закрили всі проблемні питання, але частково вирішили проблему з мобілізацією, – це контракти 18 – 24. Не дивлячись на те, що наш підрозділ не потрапив до тих, які мають цю можливість, я радий, що така ініціатива є,

– сказав військовий.

Утім, він підкреслив: погано, що всі підрозділи не можуть укладати такі контракти, "це певною мірою дискредитація".

"Обирають якісь підрозділи на свій розсуд і приймають рішення, що ці будуть отримувати, а ті – ні. Якщо ми всі виконуємо завдання зі збереження та захисту нашої держави, то треба більш-менш рівномірно забезпечувати всі підрозділи", – пояснив "Перун".

Він сказав, що перед чоловіками є вибір "ходити по місту", коли "схоплять, привезуть в ТЦК і мобілізують задарма" або можна "піти свідомо" та укласти контракт з тим підрозділом, де хотілося б служити.

Що військові говорять про мобілізацію в Україні?

Ветеран Дмитро Гращенко ("Стігмата") вважає, що ситуація неоднозначна.

На мобілізаційні процеси впливають:

втома наших бійців, які довгий час перебувають без ротацій;

"робота політичних сил, з якою є проблеми";

робота ТЦК;

офіцери, які навчалися ще в радянські часи та заважають Силам оборони змінюватися "через небажання щось робити".

Гращенко закликає кожного, в тому числі в тилу, робити щось, що допоможе ЗСУ.

А от логіст 93 ОМБр "Холодний Яр" друг "Варяг" переконаний: питання мобілізації упирається у формування стратегічних резервів України.

Втомлені солдати часто розповідають про ставлення, про бойові умови, про те, що хтось когось обманув. Крім того, на мою думку, те, як в Україні відбувається мобілізація, є абсолютно неефективним і ще більше розділяє наше суспільство на військових і цивільних,

– поділився він.

"Варяг" вважає, що можуть допомогти конкретні терміни служби, соціальні гарантії для військовослужбовців і хороше ставлення до бійців.