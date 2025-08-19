Таку думку 24 Каналу висловив ветеран Дмитро Гращенко з позивним "Стігмата", зазначивши, що зараз складно однозначно оцінити ситуацію із мобілізацією в Україні. Усе тому, що є багато чинників пов'язаних з цим.

Чому в Україні проблеми з мобілізацією?

Дмитро Гращенко припустив, що на мобілізаційні процеси зараз впливають різні чинники, зокрема втома наших бійців, які довгий час без ротацій; робота політичних сил, з якою є проблеми; робота ТЦК; офіцери, які навчалися ще в радянські часи та заважають нашій армії змінюватися через небажання щось робити.

Також, за час війни, Україна втратила велику кількість вмотивованих людей, які загинули чи отримали складні травми.

"Крім того, люди досить непогано живуть у містах. Наприклад, якщо подивитись на Львів – так, прилітає, але по місту ходять туристи, є кава, круасани й все чудово. Те ж саме на Закарпатті, Франківщині, Волині. Навіть у Києві – в суботу ввечері можна зайти десь в центрі та побачити, як в кафе сидять цілі "штурмові батальйони"", – сказав ветеран.

Чи всі мають воювати?

Гращенко вважає, що воювати мають всі, проте мовиться не лише про бойові дії, адже "бій в тилу – це теж бій". Важливо, щоб кожен на своєму місці робив те, що може, аби сприяти завершенню війни, яку розпочала Росія.

Думаю, воювати мають всі. Людина, яка робить каву теж воює. Людина, яка робить пиріжки теж воює. Питання в іншому: якщо вона просто продає пиріжки, щоб зібрати грошей і поїхати в Іспанію – це одне. А якщо вона платить податки, на які ми купуємо нашим хлопцям харчі або зброю, ще й допомагає зі своїх зароблених коштів, наприклад, передає на дрони, – значить у цієї людини теж є війна,

– зауважив він.

Ветеран наголосив, що у його 44 бригаді є чудовий слоган: "Війна не закінчиться. Без тебе принаймні". Це дуже важливо усвідомлювати, адже війна триває всюди – у всіх куточках України. Вона не завершиться, допоки кожен не почне регулярно сприяти цього та допомагати війську.

