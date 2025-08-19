Такое мнение 24 Каналу высказал ветеран Дмитрий Гращенко с позывным "Стигмата", отметив, что сейчас сложно однозначно оценить ситуацию с мобилизацией в Украине. Все потому, что есть много факторов связанных с этим.

Почему в Украине проблемы с мобилизацией?

Дмитрий Гращенко предположил, что на мобилизационные процессы сейчас влияют различные факторы, в частности усталость наших бойцов, которые долгое время без ротаций; работа политических сил, с которой есть проблемы; работа ТЦК; офицеры, которые учились еще в советские времена и мешают нашей армии меняться из-за нежелания что-то делать.

Также, за время войны, Украина потеряла большое количество мотивированных людей, которые погибли или получили сложные травмы.

"Кроме того, люди достаточно неплохо живут в городах. Например, если посмотреть на Львов – так, прилетает, но по городу ходят туристы, есть кофе, круассаны и все прекрасно. То же самое на Закарпатье, Франковщине, Волыни. Даже в Киеве – в субботу вечером можно зайти где-то в центре и увидеть, как в кафе сидят целые "штурмовые батальоны"", – сказал ветеран.

Все ли должны воевать?

Гращенко считает, что воевать должны все, однако говорится не только о боевых действиях, ведь "бой в тылу – это тоже бой". Важно, чтобы каждый на своем месте делал то, что может, чтобы способствовать завершению войны, которую начала Россия.

Думаю, воевать должны все. Человек, который делает кофе тоже воюет. Человек, который делает пирожки тоже воюет. Вопрос в другом: если он просто продает пирожки, чтобы собрать денег и поехать в Испанию – это одно. А если он платит налоги, на которые мы покупаем нашим ребятам продукты или оружие, еще и помогает из своих заработанных средств, например, передает на дроны, – значит у этого человека тоже есть война,

– отметил он.

Ветеран отметил, что в его 44 бригаде есть замечательный слоган: "Война не закончится. Без тебя по крайней мере". Это очень важно осознавать, ведь война продолжается везде – во всех уголках Украины. Она не завершится, пока каждый не начнет регулярно способствовать этому и помогать армии.

